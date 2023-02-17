Nathan Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Opoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Opoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Opoku {dogum-tarihi} tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Opoku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nathan Opoku, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nathan Opoku'nin Oud-Heverlee Leuven ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Opoku Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nathanopoku10/

Nathan Opoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Opoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nathan Opoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Opoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2022 yılında Syracuse

30 Ocak 2023 yılında Leicester U21

31 Ocak 2023 yılında OH Leuven

30 Haziran 2023 yılında Leicester U21

Nathan Opoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Opoku şuan Oud-Heverlee Leuven takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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