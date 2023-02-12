Nathan Shaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Shaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Shaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Shaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Shaw 22 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nathan Edward Shaw şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Shaw Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Nathan Shaw, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Shaw'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nathan Shaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nathan Shaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Shaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Shaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Blackpool

19 Şubat 2020 yılında Bamber Bridge

19 Mart 2020 yılında Blackpool

2 Ekim 2020 yılında Fylde

27 Ocak 2021 yılında Blackpool

1 Temmuz 2021 yılında Fylde

1 Temmuz 2022 yılında Inverness Cal.

Nathan Shaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Shaw şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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