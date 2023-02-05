Nathan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathan Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nathan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nathan Silva

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Silva 6 Mayıs 1997 tarihinde Oliveira şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nathanael Ananias da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N A SPORTS yapmaktadır. Nathan Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına - tarihinde katılmıştır. Nathan Silva'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nathan Silvaboyu ve yaşı kaç

Nathan Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nathan Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nathan Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2018 yılında Ponte Preta

15 Temmuz 2019 yılında Atlético-MG

19 Temmuz 2019 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2019 yılında Atlético-MG

15 Ocak 2020 yılında Coritiba FC

28 Şubat 2021 yılında Atlético-MG

15 Mart 2021 yılında Atlético-GO

2 Temmuz 2021 yılında Atlético-MG

Nathan Silva kimdir

Nathan Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Silva şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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Nathan Silva nereli

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