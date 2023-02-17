Nathan Tayey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Tayey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Tayey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Tayey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Tayey 26 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Tayey-Mituensi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Tayey Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nathan Tayey, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nathan Tayey'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Tayey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Tayey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nathan Tayey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Tayey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Rouen 1899

1 Temmuz 2017 yılında Ladispoli

30 Temmuz 2017 yılında Toma Maglie

30 Haziran 2019 yılında Ladispoli

22 Temmuz 2019 yılında FC Gobelins

12 Ağu 2021 yılında FC Schötz

16 Temmuz 2022 yılında FC Wohlen

1 Ocak 2023 yılında FC Bulle

Nathan Tayey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Tayey şuan FC Bulle takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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