Nathanael Blair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathanael Blair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathanael Blair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nathanael Blair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nathanael Blair 15 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nathanael Blair Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nathanael Blair'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Nathanael Blair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nathanael Blair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
3 Mart 2022 yılında APIA Leichhardt
1 Temmuz 2022 yılında Western Sydney
Nathanael Blair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nathanael Blair şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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