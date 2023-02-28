Nathanael Mbourou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathanael Mbourou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathanael Mbourou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathanael Mbourou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nathanael Mbourou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathanael Mbourou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathanael Mbourou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathanael Mbourou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathanael Mbourou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathanael Mbourou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathanael Mbourou 24 Ağustos 1996 tarihinde Lambaréné şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Nathanael Bongo Mbourou şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathanael Mbourou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nathanael Mbourou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nathanael Mbourou'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nathanael Mbourou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nathanaelbongo/

Nathanael Mbourou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathanael Mbourou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Nathanael Mbourou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathanael Mbourou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CF Mounana

16 Ağustos 2020 yılında Maritzburg Utd.

26 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2021 yılında All Stars

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

23 Ocak 2023 yılında FC Bălți

Nathanael Mbourou kimdir

Nathanael Mbourou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathanael Mbourou şuan FC Bălți takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Benfica Academy Lisabon

Nathanael Mbourou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gabon takımında 2 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nathanael Mbourou nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Richard Ludha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Ludha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Richard Ludha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Ludha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seif Farouk Gaafar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Farouk Gaafar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seif Farouk Gaafar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Farouk Gaafar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Njegos Kupusovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Njegos Kupusovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Njegos Kupusovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Njegos Kupusovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amr El Sisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr El Sisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amr El Sisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr El Sisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi