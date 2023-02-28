Nathanael Mbourou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathanael Mbourou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathanael Mbourou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathanael Mbourou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathanael Mbourou 24 Ağustos 1996 tarihinde Lambaréné şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Nathanael Bongo Mbourou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathanael Mbourou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nathanael Mbourou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nathanael Mbourou'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nathanael Mbourou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nathanaelbongo/

Nathanael Mbourou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathanael Mbourou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathanael Mbourou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathanael Mbourou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CF Mounana

16 Ağustos 2020 yılında Maritzburg Utd.

26 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2021 yılında All Stars

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

23 Ocak 2023 yılında FC Bălți

Nathanael Mbourou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathanael Mbourou şuan FC Bălți takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nathanael Mbourou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Benfica Academy Lisabon

Gabon takımında 2 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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