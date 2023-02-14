Nathanael Saintini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathanael Saintini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathanael Saintini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathanael Saintini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nathanael Saintini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathanael Saintini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nathanael Saintini

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathanael Saintini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathanael Saintini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathanael Saintini 30 Mayıs 2000 tarihinde Les Abymes şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Guadeloupe,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathanael Saintini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MYG Invest yapmaktadır. Nathanael Saintini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Nathanael Saintini'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nathanael Saintiniboyu ve yaşı kaç

Nathanael Saintini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nathanael Saintini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nathanael Saintini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathanael Saintini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Montpellier B

1 Temmuz 2018 yılında SO Cholet

8 Ocak 2019 yılında FC Sion

31 Ocak 2021 yılında Titus Petange

30 Haziran 2021 yılında FC Sion

Nathanael Saintini kimdir

Nathanael Saintini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathanael Saintini şuan FC Sion takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Montpellier HSC

Nathanael Saintini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guadeloupe takımında 5 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nathanael Saintini nereli

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