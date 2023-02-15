Nathaniel Adjei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathaniel Adjei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathaniel Adjei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathaniel Adjei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathaniel Adjei 21 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathaniel Adjei Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nathaniel Adjei, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nathaniel Adjei'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 14 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Nathaniel Adjei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nathaniel Adjei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathaniel Adjei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathaniel Adjei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2021 yılında Hammarby TFF

14 Temmuz 2022 yılında Danbort FC

15 Temmuz 2022 yılında Hammarby

Nathaniel Adjei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathaniel Adjei şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Nathaniel Adjei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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