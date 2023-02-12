Nathaniel Atkinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathaniel Atkinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathaniel Atkinson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathaniel Atkinson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nathaniel Atkinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathaniel Atkinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nathaniel Atkinson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathaniel Atkinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathaniel Atkinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathaniel Atkinson 13 Haziran 1999 tarihinde Launceston, Tasmania şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Avustralya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nathaniel Caleb Atkinson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathaniel Atkinson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nathaniel Atkinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nathaniel Atkinson'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Nathaniel Atkinson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nattyakka/

Nathaniel Atkinsonboyu ve yaşı kaç

Nathaniel Atkinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nathaniel Atkinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nathaniel Atkinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathaniel Atkinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Melbourne City

1 Ocak 2022 yılında Heart of Midl.

Nathaniel Atkinson kimdir

Nathaniel Atkinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathaniel Atkinson şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Riverside Olympic, Football Tasmania NTC

Nathaniel Atkinson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 3 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Nathaniel Atkinson nereli

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