Nathaniel St Louis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathaniel St Louis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathaniel St Louis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nathaniel St Louis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nathaniel St Louis {dogum-tarihi} tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nathaniel St Louis Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vancouver FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nathaniel St Louis'nin Vancouver FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Nathaniel St Louis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nathaniel St Louis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2019 yılında UAB Blazers
13 Ocak 2023 yılında Vancouver FC
Nathaniel St Louis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nathaniel St Louis şuan Vancouver FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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