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Natıka ne demek, TDK'ya göre Natıka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Natıka kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Natıka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Natıka nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Natıka kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Natıka ne demek, TDK'ya göre Natıka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Natıka ne demek? Natıka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi natıka kelimesi. Peki natıka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre natıka nedir, natıka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NATIKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Natıka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Natıka kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre natıka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düşünüp söyleme yeteneği
- Düzgün ve iyi konuşma yeteneği

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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