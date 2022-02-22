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NATO da Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacak! Genel Sekreter Jens Stoltenberg taviz vermedi! "Rusya güç kullanırsa bedelini öder"

NATO-Ukrayna Komisyonu, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından, bugün olağanüstü toplantı yapıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çok önemli açıklamalar yaptı.

NATO da Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacak! Genel Sekreter Jens Stoltenberg taviz vermedi! "Rusya güç kullanırsa bedelini öder"

Rusya-Ukrayna krizinde NATO'dan beklenen açıklama geldi...

Putin'in tarihi kararına karşı NATO-Ukrayna Komisyonu bugün olağanüstü toplanma kararı almıştı.

NATO da Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacak! Genel Sekreter Jens Stoltenberg taviz vermedi! Rusya güç kullanırsa bedelini öder

NATO GENEL SEKRETERİ AÇIKLAMA YAPTI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO’nun Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade etti. Stoltenberg, NATO Müdahale Gücü’nün yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıklayarak, güçlerin henüz aktif olmadığını belirtti.

NATO da Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacak! Genel Sekreter Jens Stoltenberg taviz vermedi! Rusya güç kullanırsa bedelini öder

İşte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

NATO Ukrayna’ya güçlü politik destek sağlayacak.

Bölgede 120 gemimiz hazır şekilde beklemektedir.

Rusya'nın saldırıya hazırlandığını görüyoruz. Rusya güç kullanmayı seçerse yüksek bedel ödeyecek.

Rusya zaten Ukrayna'yı 2014'te işgal etti. Rusya 2014'ten beri Donbass'taydı ancak bu gizli operasyondu ve buradaki varlıklarını inkar ettiler. Yıllardır mevcudiyetini devam ettiriyordu. Doğu kanadında mevcudiyetimiz artabilir.

NATO da Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacak! Genel Sekreter Jens Stoltenberg taviz vermedi! Rusya güç kullanırsa bedelini öder​​​​​​​

Rusya'nın 150 binden daha fazla askeri var.

NATO Müdahale Gücü yüksek hazırlık seviyesinde.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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