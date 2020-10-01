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  3. NATO duyurdu: Türkiye ile Yunanistan arasında kritik Doğu Akdeniz gelişmesi

NATO duyurdu: Türkiye ile Yunanistan arasında kritik Doğu Akdeniz gelişmesi

NATO'dan yapılan açıklamada Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmayı kurduğunu bildirdi.

NATO duyurdu: Türkiye ile Yunanistan arasında kritik Doğu Akdeniz gelişmesi

NATO'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, Türk ve Yunan askeri heyetlerin NATO karargahında yürüttüğü bir dizi teknik görüşmenin sonucunda ikili ayrıştırma usulleri mekanizmasının 1 Ekim  Perşembe günü itibarıyla kurulduğu belirtildi.

NATO'nun duyurduğu ikili ayrıştırma usulleri mekanizması Doğu Akdeniz'de istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlıyor. Mekanizma çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak bir acil irtibat hattı oluşturulacak.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG: HE İKİ MÜTTEFİK ÜLKEYLE TEMAS HALİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bunun "iki değerli NATO müttefikinin yapıcı çabaları" sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Bu güvenlik mekanizması anlaşmazlıkların altında yatan konuları ele alacak diplomatik çabalara alan yaratılmasına yardımcı olabilir. Bunu daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefik ülkeyle temas halinde olmayı sürdüreceğim." ifadesini kullandı.

NATO'nun, iki ülke arasında benzer bir mekanizmanın 1990'lı yıllarda kurulmasına da yardımcı olduğu belirtildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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