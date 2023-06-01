NATO Genel Sekreter'i Stoltenberg İsveç'in NATO üyeliği hakkında görüşmek için Türkiye'ye geliyor

Stoltenberg, hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Yakın zaman içerisinde Ankara'ya gideceğim. Tam olarak ne zaman olduğuna henüz karar verilmedi." dedi.

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NATO Genel Sekreter'i Stoltenberg İsveç'in NATO üyeliği hakkında görüşmek için Türkiye'ye geliyor

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan NATO Genel sekreteri Türkiyeye vermek istediği mesajı açıkladı:

"Mesajım; İsveç'in NATO'ya üyeliğinin İsveç için iyi olduğu kadar İskandinav ülkeleri, Baltık bölgesi ve aynı zamanda tüm NATO ve tabii ki Türkiye ve diğer müttefikler için de iyi olduğudur. Ayrıca bugünden itibaren İsveç'te 1 Haziran'da yeni terörle mücadele yasasının yürürlüğe girdiği gerçeğinin altını çizeceğim. Bu yasalar aslında bir fark yaratıyor. İsveç'in şimdi, örneğin sadece Türkiye'nin değil Avrupa Birliği ve diğer birçoğunun da değerlendirmesine göre terör örgütü olan PKK da dahil olmak üzere, terörle mücadeleyi hızlandırmak için yeni adımlar attığını gösteriyor. Bu nedenle, hem İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren daha güçlü yasaları hem de İsveç ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, aynı zamanda İsveç'in Madrid'de imzalanan bu Üçlü Muhtıra'dan kaynaklanan yükümlülüklerini de yerine getirdiğinin kanıtı olacak."

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"Hiçbir müttefik Türkiye kadar terör saldırısna uğramadı"

Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın isveçteki varlığı hakkında Türkiyenin güvenlik kaygılarının unutulmaması gerketiğini vurgulayarak; "Türkiye'nin bazı meşru güvenlik kaygılarının olduğunu unutmamamız gerekiyor çünkü hiçbir müttefik, Türkiye kadar terör saldırısına uğramadı. Bu nedenle terörün her türlüsüne karşı Türkiye ile birlikte çalışmamız önemlidir. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptıklarını ve aynı zamanda İsveç'in geçen ay teröre karşı mücadeleyi ve Türkiye ile işbirliğini hızlandırmak için yaptıklarını memnuniyetle karşılıyorum. İsveç'in katılım protokolünün yakında onaylanacağından eminim." dedi.

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