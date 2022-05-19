Eski stil yarışmacısı Bahar Candan'dan Gülşen'e ağır hakaretler! 'Lolipoplu' nine dedi, tansiyon yükseldi!NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Türk yetkililerle diyalog halindeyiz, Türkiye'nin endişelerini gidermeliyizFenomen Duygu Özaslan göğüs dekolteli mor elbisesiyle ortalığı inletti! "Görüntülerin yakalandı sen hala vücudunu sergileme peşindesin!"19 Mayıs bayramı Pendik'te coşkuyla karşılandıTOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş en net tarihi verdi! Yerli otomobil Mart ayında caddelerde görülecekCanlı yayın | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi: Böylesine tutarsız bir yaklaşım olabilir mi?Süper Loto sonuçları 19 Mayıs 2022 Salı | 19.05.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıSon dakika! 19 Mayıs 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!Tuzla Belediyesi'nden özel çocuklar için özel etkinlik! Metin Şentürk sahne aldı, keyifli anlar yaşandıEuroleague Final Four 2022: Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Türk yetkililerle diyalog halindeyiz, Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Türk yetkililerle diyalog halindeyiz, Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararına karşı çıkmasını konusundaki kararına ilişkin olarak," NATO'da anlaşmazlık olması yeni değil, sorunlar çözülür. Türk yetkililerle diyalog halindeyiz. Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz " dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Türk yetkililerle diyalog halindeyiz, Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma başvurusu sürecini Türkiye'nin bloke etmesi sonrası NATO cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da bu ülkenin başbakanı Mette Frederiksen ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti.

Stoltenberg, NATO'da anlaşmazlık olmasının yeni bir durum olmadığını dile getirerek," Finlandiya, İsveç, Türkiye ve tüm müttefiklerle yakın temas halindeyiz.  Türkiye gibi önemli bir müttefikimiz güvenlik endişelerini dile getirdiğinde bu konuda harekete geçmemiz gerekiyor. Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz" ifadelerini kullandı. 

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Türk yetkililerle diyalog halindeyiz, Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA BAŞVURU SÜRECİ

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerine ilişkin süreç için ise şunları söyledi:

"Şimdi tarihi kararlar alınıyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için başvuru yapmasını memnuniyetle karşılıyorum. Hem İsveç'i hem de Finlandiya'yı NATO üyeliği konusunda hızlı bir karara varacağımızdan eminim. Üye olduklarında AB nüfusunun yüzde 96’sı bir NATO ülkesinde yaşıyor olacak” 

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Türk yetkililerle diyalog halindeyiz, Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz

NE OLMUŞTU? 

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılmak için başvuru yapmış, Türkiye ise iki ülkenin terör örgütü PKK'ya verdiği desteği gerekçe göstererek NATO'ya katılmasını veto etmişti. Bu konuya AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söylemişti:

"Her ne kadar NATO ve Avrupa Birliği içinde her türlü şımarıklığı sergileyen, kendisine tahsis edilen devasa kaynakları istismar eden kimi ülkelere sınırsız hoşgörü gösterseler de müttefiklerimizin bizim bu yaklaşımımızı paylaşmadıkları çok açıktır. NATO içindeki müttefiklerimizin bize karşı sergiledikleri tüm bu tavırlara rağmen biz İttifak içindeki sorumluluklarımızı bihakkın yerine getirmeyi hep sürdürdük. Bugün de İttifak’ın faaliyetlerine fiilen en çok desteği veren ülkelerin başında geliyoruz. Ama bu önümüze getirilen her teklife ‘evet’ diyeceğimiz anlamına gelmiyor. NATO’nun genişlemesi bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır. Hem PKK-YPG terör örgütüne her türlü desteği verip hem de bizden NATO üyeliği için destek istemek en hafif tabiriyle tutarsızlıktır.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Türk yetkililerle diyalog halindeyiz, Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz

Daha şurada Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre ve İsveç'te yapılanlar... Bunları biz görmeyecek miyiz? İsveç'te en son yapılanlar ve 30 teröristi istedik, 'Vermeyiz.' dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. NATO bir güvenlik oluşumudur, bir güvenlik teşkilatıdır dolayısıyla bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hâle getirmeye biz 'evet' diyemeyiz. Bu yanlış bir kere yapıldı. Ne ile? Yunanistan ile. Yunanistan ve Fransa, NATO'dan çıkmışlardı sonradan girmelerine maalesef bizler o zaman 'evet' dedik. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz, kusura bakma. Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, 'Boşuna yorulmasınlar.' dedim. Gerek yok, tavır ortada. İsveç'te hâlen yürüyorlar ve bu yürüyüşler devam ediyor. Bütün paçavralarıyla beraber yoldalar. Aynı şey Almanya'da devam ediyor, bütün paçavralarıyla beraber ve bunlara her türlü desteği maalesef kendileri ile uzun uzadıya konuştuğumuz halde vermeye devam ediyorlar. Türkiye artık bu işe onların baktığı gibi bakmayacaktır."

{TITLE_STRIP}Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya için sert sözler: Bunlar terör odaklarını barındıran ülkeler

{TITLE_STRIP}Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan peş peşe kritik görüşmeler: Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, ABD...

{TITLE_STRIP}Son dakika! Türkiye Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine dair görüşmelerin başlamasını veto ederek bloke etti!

{TITLE_STRIP}İsveç Başbakanı Andersson'dan flaş Türkiye açıklaması! "İstiyoruz"

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT