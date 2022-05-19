NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Türk yetkililerle diyalog halindeyiz, Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma başvurusu sürecini Türkiye'nin bloke etmesi sonrası NATO cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da bu ülkenin başbakanı Mette Frederiksen ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti.

Stoltenberg, NATO'da anlaşmazlık olmasının yeni bir durum olmadığını dile getirerek," Finlandiya, İsveç, Türkiye ve tüm müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Türkiye gibi önemli bir müttefikimiz güvenlik endişelerini dile getirdiğinde bu konuda harekete geçmemiz gerekiyor. Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA BAŞVURU SÜRECİ

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerine ilişkin süreç için ise şunları söyledi:

"Şimdi tarihi kararlar alınıyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için başvuru yapmasını memnuniyetle karşılıyorum. Hem İsveç'i hem de Finlandiya'yı NATO üyeliği konusunda hızlı bir karara varacağımızdan eminim. Üye olduklarında AB nüfusunun yüzde 96’sı bir NATO ülkesinde yaşıyor olacak”

NE OLMUŞTU?

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılmak için başvuru yapmış, Türkiye ise iki ülkenin terör örgütü PKK'ya verdiği desteği gerekçe göstererek NATO'ya katılmasını veto etmişti. Bu konuya AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söylemişti:

"Her ne kadar NATO ve Avrupa Birliği içinde her türlü şımarıklığı sergileyen, kendisine tahsis edilen devasa kaynakları istismar eden kimi ülkelere sınırsız hoşgörü gösterseler de müttefiklerimizin bizim bu yaklaşımımızı paylaşmadıkları çok açıktır. NATO içindeki müttefiklerimizin bize karşı sergiledikleri tüm bu tavırlara rağmen biz İttifak içindeki sorumluluklarımızı bihakkın yerine getirmeyi hep sürdürdük. Bugün de İttifak’ın faaliyetlerine fiilen en çok desteği veren ülkelerin başında geliyoruz. Ama bu önümüze getirilen her teklife ‘evet’ diyeceğimiz anlamına gelmiyor. NATO’nun genişlemesi bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır. Hem PKK-YPG terör örgütüne her türlü desteği verip hem de bizden NATO üyeliği için destek istemek en hafif tabiriyle tutarsızlıktır.

Daha şurada Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre ve İsveç'te yapılanlar... Bunları biz görmeyecek miyiz? İsveç'te en son yapılanlar ve 30 teröristi istedik, 'Vermeyiz.' dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. NATO bir güvenlik oluşumudur, bir güvenlik teşkilatıdır dolayısıyla bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hâle getirmeye biz 'evet' diyemeyiz. Bu yanlış bir kere yapıldı. Ne ile? Yunanistan ile. Yunanistan ve Fransa, NATO'dan çıkmışlardı sonradan girmelerine maalesef bizler o zaman 'evet' dedik. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz, kusura bakma. Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, 'Boşuna yorulmasınlar.' dedim. Gerek yok, tavır ortada. İsveç'te hâlen yürüyorlar ve bu yürüyüşler devam ediyor. Bütün paçavralarıyla beraber yoldalar. Aynı şey Almanya'da devam ediyor, bütün paçavralarıyla beraber ve bunlara her türlü desteği maalesef kendileri ile uzun uzadıya konuştuğumuz halde vermeye devam ediyorlar. Türkiye artık bu işe onların baktığı gibi bakmayacaktır."

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya için sert sözler: Bunlar terör odaklarını barındıran ülkeler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan peş peşe kritik görüşmeler: Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, ABD...

Son dakika! Türkiye Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine dair görüşmelerin başlamasını veto ederek bloke etti!

İsveç Başbakanı Andersson'dan flaş Türkiye açıklaması! "İstiyoruz"