NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'ya düşen ve 2 kişinin ölümüne neden olan füze hakkında açıklama bulundu. Stoltenberg, NATO'nun teyakkuzda olacağını ifade ederek dikkat çeken sözler sarf etti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!

Stoltenberg, Polonya'ya füze düşmesi sonrası NATO ülkelerinin büyükelçilerinin acil nitelikli toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, Polonya'da konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bunun sonucunu beklemek gerektiğini dile getirdi.

NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!

FÜZE HANGİ ÜLKEDEN ATILDI?

Stoltenberg, dünkü olayın Rusya'nın Ukrayna'da birçok yere geniş bir füze saldırı dalgası başlatmasından sonra meydana geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunun kasıtlı bir saldırı olduğuna dair bir gösterge bulunmuyor. Rusya'nın NATO'ya karşı saldırgan askeri eylemler içinde olduğuna dair gösterge de yok. İlk analizimiz olayın Ukrayna'dan Rusya'nın seyir füzesi saldırısına karşı ateşlenen Ukrayna hava savunma sistemine ait bir füzeden kaynaklandığını gösteriyor. Ama şunu açıkça söylemeliyim; bu, Ukrayna'nın hatası değil."

NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!

RUSYA İLE TEMAS KURULDU MU?

Rusya ile NATO arasında dün gece bir temas veya iletişim olup olmadığı sorusu üzerine Stoltenberg, iki taraf arasında iletişim imkanları bulunduğunu ancak son 24 saat içinde ne tür temas olduğu hakkında bilgi veremeyeceğini aktardı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve ABD Başkanı Joe Biden ile dün gece görüşmeler yaptığını aktaran Stoltenberg, NATO'nun teyakkuzda olmaya devam edeceğini belirtti.

NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!

Bölgede bir Rus füzesi tespit edilip edilmediği sorulan Stoltenberg, soruşturmanın devam ettiğini, detaylı bilgi veremeyeceğini söyledi.

UKRAYNA'YA DESTEK SÜRECEK

Stoltenberg, NATO'nun birlik içinde olduğunu, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini dile getirdi.

NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!

KAYNAK: AA

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