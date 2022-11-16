NATO Polonya'ya düşen füzeler için acil toplanıyor

Polonya'ya düşün 2 füzeden sonra NATO üyesi ülkelerin büyükelçilerini acil olarak toplantıya çağırarak, bugün yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında Polonya'ya füze düşmesini görüşecek.

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NATO Polonya'ya düşen füzeler için acil toplanıyor

Polonya'ya düşen 2 füzeden sonra NATO teyakkuza geçerek, üyesi ülkelerin büyükelçileri, bugün yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında Polonya'ya füze düşmesini görüşecek.

NATO Sözcülüğünden yapılan açıklamada, acil nitelikli toplantının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi.

Brüksel'deki NATO karargahında bugün düzenlenecek toplantıda, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan "trajik olayın" ele alınacağı belirtildi.

NATO Polonya'ya düşen 2 füzeyi acil olarak konuşacak

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.

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