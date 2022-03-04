NATO Sekreteri Stoltenberg, Rusya'ya meydan okudu: Putin'e 'Bedel ödersin' dedik, yapıyoruz

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu. NATO'nun Rusya ile savaşmak istemediğini ifade eden Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya destek verdiğini belirttiği konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vlamidir Putin hakkında sert ifadeler kullandı.

"NATO'NUN HER KARIŞINI SAVUNACAĞIZ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Putin'e bu saldırıyı durdurması için derhal çağrıda bulunuyoruz. Bugün dışişleri bakanları krize karşı ilk tepkimizi verdi. Savunma unsurlarımız kuvvetlendirdik. Binlerce müttefik asker ittifakın doğu kanadına gönderildi. 130'dan fazla jet hazırda bekliyor. 200 gemi Akdeniz'de devriye geziyor. NATO'nun her karışını savunacağız.

Biz bu savaşta bir taraf değiliz ancak bir sorumluluğumuz var bu da savaşın ilerlemesini durdurmak. NATO Rusya ile bir savaş aramıyor. Kremlin'in amacı yeniden bir nüfuz alanı oluşturmak. Rusya'nın saldırı bizim güvenliğimiz için yeni bir normal ortaya çıkardı. Önümüzdeki yıllarda da hep savaş tehdidi altında olacağız.

"PUTİN BİZİ BÖLMEYE BAŞARAMADI"

Diplomasi kapısını açık bırakma konusunda hemfikiriz. Hepimizin buradan çıkacağı bir ders var. Ülkelerimizi güvende tutmalıyız bunun için de birlik olmalıyız. Hiç bir ülke yalnız hareket etmemeli. NATO hiç olmadığı kadar güçlü, Putin bizi bölmeye başaramadı.

"NATO MÜTTEFİKLERİ UKRAYNA'YA DA DESTEK VERİYOR"

NATO, Ukrayna'ya Gürcistan ve Bosna Hersek'e yıllardır destek sağlıyor. Gürcistan'da eğitim merkezimiz var. Henüz nihai bir karar yok ancak daha fazlasını yapmamız gerektiğine karar verdik. Mevcut desteleri, eğitim imkanlarını artırıp bu ülkelerle daha çok faaliyet gerçekleştirebiliriz. NATO müttefikleri Ukrayna'ya da destek veriyor. İttifakımız uzun süredir zaten destek veriyordu. Burada farklı destekler söz konusu. Hava sahasının kapatılması da gündeme geldi.

"BAŞKAN PUTİN UKRAYNA'NIN GÜCÜNÜ HAFİFE ALDI"

'NATO desteği savaşın gidişatını değiştirecek mi? Nükleer santral çevresinde durum nedir?' sorusuna yanıt veren Stoltenberg şunları söyledi:

Nükleer enerji santrali etrafındaki saldırı bu savaşın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Putin savaşı derhal sona ermeli, tüm güçlerini Ukrayna'dan çekmeli. Bizim mutabık kaldığımız mesaj buydu bugün. Bu mesajda aynı zamanda nükleer felaket gerçeğini de belirttik.

Başkan Putin Ukrayna'nın gücünü hafife aldı. Onlar mücadele verip Rusya'yı yavaşlatıyor. Bu Ukrayna ordusu ve kalkının cesaretinden kaynaklanıyor. Onlara destek olmak zorundayız. Onları zaten eğittik, teçhizat sağladık. 10 binlerce eğitimiz asker şuan cephede. Şimdi desteğimizi artırıyoruz. Daha çok teçhizat göndereceğiz. Geçmişte verdiğimiz destek sayesinde bugün bu mücadeleyi veriyorlar"

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ GÖRMEDİĞİMİZ BİR YIKIM"

Ukrayna'da yaşananların korkunç ve acı verici olduğunu dile getiren Stoltenberg şunları söyledi:

"İkinci dünya savaşından beri görmediğimiz bir yıkımla karşı karşıyayız. NATO müttefikleri en sert yaptırımları devreye soktu. Tüm dünyadan destek mobilize ediyoruz. Herkes bu savaşı kınasın ve bu savaş bir an önce bitsin diye. Bu savaşın büyümesini engellemek zorundayız. Çünkü bu daha yıkıcı olur. Bu yüzden Ukrayna'ya ne sahada ne havada girmeyeceğimizi söyledik. Hava sahasını uygulamanın tek yolu jetlerin gönderilmesi ve Rus uçakların vurulması gerekir. Eğer uçaklarını vurursak o zaman teşekküllü bir Avrupa savaşına neden oluruz ve çok sayıda insan acı çeker. Bu nedenle bu acı kararı veriyoruz. NATO güçlerini direk müdahil etmeyeceğiz. Yaptırımlarla devam edeceğiz, destek sağlayacağız."

"BİZ ŞUAN RUSYA'YA AĞIR BEDEL ÖDETİYORUZ"

Rusya'ya ağır bedeller ödettiklerini söyleyen Stoltenberg," Biz şuan Rusya'ya ağır bedel ödetiyoruz. Putin'e bedel ödersin dedik ve şuanda tam olarak da bunu yapıyoruz. Yaptırımların etkisini zaman içinde göreceğiz. BM genel kurulunda Rusya'ya bürokrasi çağrısını yaptık. Rusya'nın iyi niyet göstermesi gerekir. Şu ana kadar masaya oturmadılar. En azından siviller için ilk adımı atmaları gerek. Çözüm için gösterilen tüm çabaları destekliyorum. Biz NATO Dışişleri Bakanları ile bir araya geldik. Görüşmede açıkça şunu söyledim, Ukrayna'yı desteklemeliyiz. NATO buradaki savaşa direk katılırsa daha çok sivil ölür bu yüzden ağır yaptırımları sürdürmeli desteği sürdürmeliyiz ama NATO'yu dahil etmemeliyiz. Ukrayna'da savaşa dahil olmayacağız." ifadelerini kullandık.

NATO'NUN ACİL MÜDAHALESİ

Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti:

"NATO'nun acil müdahalesi ve uzun vadeli pozisyonu ile ilgili farkı belirtmek gerek. Evet varlığımızı artırdık 250'den fazla gemi binlerce asker var. Yakın zamanda Romanya'daki askerlerle bir araya geldik. Bu bizim ilk tepkimiz. Gerekirse varlığımızı artırırız. Ancak bugünkü toplantıda şuna da değindik. Uzun vadeli planlar ne olmalı? Bugün bu bölgede bir varlığımız var, ancak şuan ciddi olarak bir artış düşünüyoruz. Hava savunma sistemleri olabilir, caydırıcı unsurlar olabilir, daha fazla asker gönderilebilir. Bunların bazıları dile getirildi. Varlığımız ve savunma ile caydırmak gibi iki görüş söz konusu. 16 Mart'ta savunma bakanları görüşecek bu konuları detaylıca ele alacağız. Çok vaktimiz yok ama uzun vadeli kararlar için vaktimiz var."

"PUTİN VE LUKAŞENKO YAPTIKLARI İÇİN HESAP VERMELİ"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bariz bir ihlal olduğunun altını çizen Stoltenberg, savaşta birçok yasaklı mühimmatın kullanıldığını gördüklerini belirterek," Bunlar uluslararası hukuka aykırı. Bu bilgileri topluyor ve yakından izliyoruz. Verilen soruşturma kararını dinliyorum. Putin ve Lukaşenko yaptıkları için hesap vermeli." diye konuştu.

UKRAYNA'YA VERİLEN DESTEKLER

Ukrayna'ya verilen destekler için net bilgiler vermeyen Stoltenberg," Şu da biliniyor müttefikler tanksavarlar ve füzeler temin etti." ifadesini kullandı.

"GÜRCİSTAN, BOSNA HERSEK, GÜRCİSTAN VE MOLDOVA'YA DESTEĞİMİZİ ARTIRMALIYIZ"

Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova'nın tehlikede olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Stoltenberg şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar farklı ülkeler hepsinde farklı riskler var. Tek ortak nokta Rusya gücünü kullanarak onlara gözdağı vermeye çalışıyor. Gürcistan, Rusya tarafından işgal edildi. Rus askerleri hala bölgede bazı yerleri kontrol ediyor. Moldova'da hükümetin izni olmayan Rus askerleri var. Bosna Hersek'te çok kırılgan ve istikrarsız bir durum var. Bu ülkeler Ukrayna'nın işgalinden önce bile risk altındaydı ancak bu risk arttı. Bu yüzden biz de desteğimizi artırmalıyız."