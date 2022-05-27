NATO Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye hak verdi! İsveç ve Finlandiya'ya mesaj yolladı: " Sorunun çözülmesi gerekir"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonlar, Finlandiya ve İsveç'i tedirgin etti. İki ülke NATO'ya katılma başvurusu yaparken Türkiye, bu iki ülkenin terör örgütü PKK'nın yanında yer alan tavrı nedeniyle karşı çıktı. Bu durum üzerine İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile temas haline geçerek NATO'ya hızlıca üye olmayı amaçlarken Türkiye ise bu iki ülkeden endişelerini giderilmesini terör örgütlerine karşı adım atmasını bekliyor.

Tüm bu süreç yaşanırken dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Haziran ayında Madrid'de yapılacak zirve öncesi temaslarda bulunmak için geldiği İspanya'da basına açıklamalarda bulundu.

"BİR MÜTTEFİKİN ENDİŞELERİNİN ELE ALINMASI GEREKİR"

"Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırından acı çekmemiştir." diyen Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna dikkat çekerek," Bir müttefikin endişeleri olduğunda bunun ele alınması, sorunun çözülmesi gerekir. Bu, her zaman böyle oldu. İsim sorunundan dolayı Yunanistan'ın vetosuyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO üyesi olması da 10 yıldan fazla sürdü ama çözüldü." ifadelerini kullandı.

"PKK TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDE"

İspanyol gazetecilerin, Kürtler ile terör örgütü PKK'yı özdeşleştirme çabalarına karşı çıkan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Kürtlerden bahsediyorsunuz ama kabul etmeliyiz ki birkaç Kürt grup var ve PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindedir. İsveç ya da Finlandiya'da olmaları fark etmez." diye konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA ÇÖZÜM ÜRETME ÇAĞRISI YAPTI

İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne davetli ülkeler olarak katılabilecekleri ancak 28 Haziran'dan önce Türkiye'nin taleplerine cevap vermezlerse aday ülke olma özlemlerini gidermelerinin zor olacağını dile getiren Stoltenberg, "Benim hedefim hızlı bir sürecin olması ve bunun için halen zamanımız var." ifadesini kullandı.

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