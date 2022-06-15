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  3. NATO Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen endişeleri de ciddiye almalıyız"

NATO Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen endişeleri de ciddiye almalıyız"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin olarak," Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen endişeleri de ciddiye almalıyız, çünkü aslında Türkiye bazı ciddi terör tehditleriyle karşı karşıyadır. " dedi.

NATO Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen endişeleri de ciddiye almalıyız"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olma kararı vermiş ve NATO'ya üye olmuştu. Ancak Türkiye, bu iki ülkenin terör örgütlerine destek vermelerine nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıkmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip bu konuda iki ülkeden somut adım atmalarını beklediklerini belirtmişti.

NATO Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen endişeleri de ciddiye almalıyız

HOLLANDA'DA KONUŞTU

Bunun üzerine Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini gidermek için diplomasi trafiğini hızlandırırken son durum hakkında  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamada bulundu.

Hollanda'da konuşan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO Üyesi olmalarının hem bu ülkeleri hem de ittifakı güçlendireceğini söyledi. Türkiye’nin dile getirdiği endişelerin de gündeme geldiği Hollanda’da Stoltenberg Türkiye’nin ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

NATO Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen endişeleri de ciddiye almalıyız

"TÜRKİYE'DEN FAZLA TERÖR SALDIRISINA MARUZ KALMIŞ NATO MÜTTEFİKİ YOKTUR"

Türkiye'nin bu iki ülkeden beklentileri hakkında konuşan Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişelerin ciddiye alınması gerektiğini kaydederek şunları söyledi:

"İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine ilişkin mesajım, şunu şiddetle memnuniyetle karşıladığımdır; onları güçlendirecek, bizi güçlendirecek. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen endişeleri de ciddiye almalıyız, çünkü aslında Türkiye bazı ciddi terör tehditleriyle karşı karşıyadır. Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmış bir NATO müttefiki yoktur ve Türkiye bu endişeleri dile getirdiğinde, elbette oturmamız ve NATO'da her zaman yaptığımız gibi, farklılıklar olduğunda, tartışıp istişare etmemiz önemlidir. Sonra ileriye doğru birleşik bir yol bulunmalı” 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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