NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesini değerlendirdi. Stoltenberg, NATO'nun bu kararı tanımadığını söyleyerek Rusya'nın savaşı bırakması durumunda barışın olacağını ifade etti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlene törenle Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılmalarına olanak sağlayan kararnameyi imzaladı. Bunun üzerine AB tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya tarafından yasadışı olarak ilhak edilmesini kesin olarak reddediyor ve kınıyoruz" denildi.

NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi

"ULUSLARARASI HUKUK TAMAMEN İHLAL EDİLDİ"

AB sonrası bir tepki de NATO'dan geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın kararını kınadı. Stoltenberg, "Ukrayna topraklarının yüzde 15'i Rusya tarafından yasadışı bir şekilde ele geçirildi. Sahte referandumlar yapıldı ve uluslararası hukuk tamamen ihlal edildi. NATO müttefikleri bu toprakların hiçbirini Rusya'nın bir parçası olarak tanımıyor ve tanımayacak. Tüm devletleri, Rusya'nın bu Ukrayna topraklarını ele geçirmeye yönelik girişimlerini reddetmeye çağırıyoruz. Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya Ukrayna'nındır" diye konuştu.

NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi

"NATO MÜTTEFİKİNİ SAVUNMAK İÇİN KARARLIYIZ"

Ukrayna'nın desteklenmeye devam edeceğini kaydeden Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO çatışmanın tarafı değildir ancak her NATO müttefikini savunmak ve toprakların her bir karışını korumak için kararlıyız. NATO, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yeniden teyit ediyor. Rusya'nın saldırganlığına karşı kendisini savunmaya devam eden Ukrayna'ya destek sağlamakta kararlıyız."

NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ BAŞVURUSU

Ukrayna'nın NATO'ya üye olma başvurusuna değinen Stoltenberg şu ifadeleri kullandı: "NATO'nun kapısı açıktır. Oturum üyeliği, elbette 30 müttefik tarafından ele alınmalıdır. Şimdi odak noktamız, Ukrayna'nın acımasız Rus işgaline karşı kendisini savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya acil destek sağlamaktır."

NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi

"RUSYA SAVAŞI BIRAKIRSA BARIŞ OLACAK"

Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı sona erdirme çağrısı yapan Stoltenberg, "Putin, savaşı başlatmaktan sorumlu olduğu gibi savaşı bitirmekten de sorumludur. Çünkü Rusya savaşmayı bırakırsa barış olacak. Ukraynalılar savaşmayı bırakırsa, Ukrayna bağımsız bir ulus olarak olmaktan çıkacak. Avrupa'da bağımsız egemen bir ulus olarak varlığı sona erecektir. Putin'in amacı bizi Ukrayna'yı desteklemekten caydırmak ama bunu başaramayacak" açıklamasında bulundu.

NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi

"UKRAYNA'NIN TOPRAKLARINI GERİ ALMA HAKKI VAR, ONLARI DESTEKLİYORUZ"

"Ukrayna'nın elbette Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen topraklarını geri alma hakkı var." diyen Stoltenberg, "Bu yüzden onları destekliyoruz. Böylece kendilerini savunabilirler ama aynı zamanda bölge topraklarını özgürleştirmeye devam edebilirler. Rusya, nükleer savaşın asla kazanılamayacağını ve asla bu şekilde savaşılmaması gerektiğini anlamalıdır. Ve eğer nükleer silah kullanırlarsa, bunun Rusya için ciddi sonuçları olacaktır. Bu Rusya'ya çok açık bir şekilde iletildi" şeklinde konuştu.

KUZEY AKIM HATTINDAKİ PATLAMA

North Stream (Kuzey Akım) 1 boru hattında meydana gelen patlamalara değinen Stoltenberg, olası sabotaj için, "Gerçekleri ortaya çıkarmak ve bu saldırıların arkasında kimlerin olduğunu belirlemek için devam eden soruşturma çabalarını destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"PUTİN'İN KAZANMASINA İZİN VERİRSEK BİZİM İÇİN ÇOK TEHLİKELİ OLUR"

Yapmaları gereken şeyin değişmediğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'yı destekleyeceklerinin altını çizerek, "Çünkü Putin'in Ukrayna'da kazanmasına izin verirsek, bu Ukrayna için felaket olur bizim için ise çok tehlikeli olur. Putin'in ceza almadan askeri güç kullanabileceği ve başka toprakları işgal edebileceğini göreceği bir dünyada sadece Ukrayna değil, aynı zamanda diğer NATO üyeleri ve müttefikleri için daha tehlikeli bir dünya ortaya çıkacaktır" dedi.

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