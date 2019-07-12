NATO'dan akılamaz açıklama: Türkiye'nin S-400 almasından endişe duyulduğu

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu. Rusya'dan gelen ikinci ve üçüncü uçak da Ankara'ya indi. Hava savunma sisteminin Türkiye'ye gelmesinin ardından NATO bir açıklama yaptı. NATO yaptığı açıklamada: "Türkiye'nin S-400 almasından endişe duyulduğu" aktarıldı.

NATO'nun Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin S-400 almasından endişe duyulduğu" aktarıldı.

Söz konusu silah sistemlerinin müttefik sistemlerle uyumsuz olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin S-400'leri alma kararının oluşturacağı potansiyel sonuçlardan dolayı endişeliyiz" denildi.