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NATO'dan Ukrayna hamlesi: Peach ile Homçak, Lviv'de görüştü

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile Lviv'de görüşme gerçekleştirdi.

NATO'dan Ukrayna hamlesi: Peach ile Homçak, Lviv'de görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile Lviv'de görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı. 

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach - Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak görüşmesinde Ukrayna ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

NATO standartları kapsamında Ukrayna ordusunda reform sürecinin görüşüldüğü toplantıda, Peach, örgütün Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Homçak da ziyaretin stratejik ortaklığa verilen önemi gösterdiğini ifade ederek NATO ve Ukrayna ordusu arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

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