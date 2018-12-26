NATO'nun eski komutanlarından Wesley Clark: Trump, Erdoğan'a bedelmi ödedi?

Eski Yugoslavya'nın dağılması sürecinin aktörleri arasında yer alıp NATO'nun Kosova gerekçesiyle Yugoslavya'ya düzenlediği harekatı komuta eden Clark, ABD'nin Suriye'den çekilmesi kararına akıl sır erdiremedi: Acaba Erdoğan ABD Başkanı'na şantaj mı yaptı? Bedel ödeme gibi bir şey mi sözkonusuydu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştirenler kervanına katılan NATO'nun eski komutanlarından Wesley Clark, bunun gerisinde nasıl bir itki olabileceğini sorguladı. 1997-2000 arasında NATO'nun tüm operasyonlarını kumanda eden Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı sıfatıyla Kosova Savaşı'nı da yönetmiş olan Clark, ABD'nin Suriye'den çekilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'a şantaj yapıp yapmadığı sorusunu ortaya attı.



Trump'ın kararı 14 Aralık'ta Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine aldığı haberi ayyuka çıkarken, ahizenin iki ucundan nelerin konuşulduğuna dair rivayet muhtelif. CNN'in görüşlerini aldığı Clark, şöyle konuştu:

'STRATEJİK MANTIK YOK'

"Bu kararın gerisinde herhangi bir stratejik mantık varmış gibi durmuyor. Stratejik mantık bulamazsan bu karar niye alındı diye sormak zorunda kalırsın. Tüm dünyada insanlar bu soruyu soruyor ve Ortadoğu'daki bazı dostlarımızla bazı müttefiklerimiz şunu söylüyor: 'Erdoğan ABD Başkanı'na şantaj mı yaptı? Rüşvet ödeme, bedel ödeme gibi bir şey mi sözkonusuydu? Tüm tavsiyeler tersi yöndeyken bir adam niye böyle bir karar alır?"





PELOSI DE FLYNN KOMPLOSUNA HÜKMETTİ

2004 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olmuş emekli general Trump'ın kararını böyle değerlendirirken, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokrat Partililerin bir kez daha Meclis Başkanı yapacağı Nancy Pelosi de Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in Rusya, Türkiye gibi dış güçlerle işbirliği yapmaktan mahkumiyet alıp cezasının açıklanmasını beklemesiyle ilgili olduğunu iddia etti:

"Tüm Amerikan vatandaşları, Suriye’deki savaşta kesin çıkarları olan bir ülke için çalışan bir ajan olduğunu itiraf etmiş Michael Flynn’in duruşmasından sadece bir gün sonra, Suriye’den geri çekilme kararının verildiğinin farkında olmalıdır."

TRUMP'A GÖRE ÇOK BASİT BİR AÇIKLAMASI VAR

Trump ise 20 Aralık'taki tweetinde Suriye'den çekilmenin seçim kampanyası vaatleri arasında yer aldığını hatırlatmış, 24 Aralık'taki tweetinde Erdoğan'dan IŞİD'i Suriye'de yok edeceğine dair söz aldığını aktarmıştı:



"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de IŞİD'den geriye kalan ne varsa 'kökünü kazıyacağına' dair beni çok güçlü şekilde bilgilendirdi. O bunu yapabilecek bir adım, ilaveten Türkiye Suriye'nin 'kapı komşusu'. Askerlerimiz eve geri dönüyor!"

'KÖKÜ KAZINACAK IŞİD'Lİ SAYISI 17.000'

NBC News'a göre Erdoğan, telefon görüşmesinda Trump'a, "Bir dostunuz olarak size söz veriyorum, sözüme güvenebilirsiniz" dedi. Newsweek'e göre Pentagon 17.000'i Suriye'de bulunan 30.000 IŞİD militanı kaldığını hesaplıyor. Oysa Erdoğan devreye girmeden önce ABD'li yetkililer sadece birkaç bin IŞİD militanı kaldığından bahsediyordu.