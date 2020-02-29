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  3. NATO’ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında

NATO’ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında

NATO'ya ait F-218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege sularına doğru yol aldı.

NATO’ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında

NATO'ya ait F-218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege sularına doğru yol aldı.

NATO'ya bağlı F-218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ayvacık açıklarından Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'ne seyreden fırkateyn, Ayvacık ile Midilli adası arasında bir süre yol aldıktan sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA




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