Natron ne demek, TDK'ya göre Natron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Natron ne demek? Natron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi natron kelimesi. Peki natron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre natron nedir, natron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NATRON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Natron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Natron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre natron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hidratlı doğal sodyum karbonat

