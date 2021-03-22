Geçtiğimiz günlerde halka arz talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran Global Yatırım Holding'in iştiraki Naturelgaz'ın başvurusu onaylandı. Bunun üzerine şirket yetkililerince yapılan açıklamada, Boru hattı kullanmadan karasal sıkıştırılmış (CNG) ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) dağıtıcılığı yapan Naturelgaz'ın halka arz tarihleri belirtildi. Peki Naturelgaz halka arz başladı mı? Naturelgaz halka arz hangi bankalar? | Global Yatırım Holding

NATURELGAZ HALKA ARZ BAŞLADI MI?

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonucunda halka arzın erteleceği yönündeki iddialar yanıtlayan Naturelgaz'ın Genel Müdürü Hasan Turan, şirketin bir kur riski olmadığı ve yatırımcı talebi devam ettiği için halka arzda geri adım atmayacaklarını söyledi.

"Dün kendi içimizde bir toplantı yaptık. TL'deki değer kaybının halka arzımızda bir değişikliğe gidecek bir durum yaratmayacağını düşünmüyorum... Yatırımcıların talebinin olacağını düşünüyoruz... Operasyonlarımızda kur riski taşımıyoruz, borçluluğumuz düşük" ifadelerini kullanan Hasan Turan, halka arzın 25 - 26 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Perşembe günü bailayacak olan Naturelgaz halka arz, cuma günü de devam edecek.

Halka arz nedir? Halka arz etmek ne demek? Şartları nelerdir?

NATURELGAZ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Naturelgaz'ın halka arzı için belirlenen aracı kurum ve bankalar ise şöyle sıralandı:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Global Menkul Değerler A.Ş,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Bizim Menkul Değerler A.Ş,

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ING Menkul Değerler A.Ş,

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Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş,

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş,

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Strateji Menkul Değerler A.Ş,

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ünlü Menkul Değerler A.Ş,

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ziraat Yatırım Yatırım Menkul Değerler A.Ş

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG

"GLYHO" koduyla Borsa İstanbul’da işlem gören Global Yatırım Holding (GYH) faaliyet gösterdiği alanlarda yatırımlarını çeşitlendiren, aktif yatırım stratejileriyle hisse değerini en üst düzeye taşıma odaklı bir yatırım holdingdir. Grup kuruluş yılı olan 1990 yılından bu yana gelişmekte olan sektörlere ve geleneksel bankacılık dışı finansal hizmet sağlayıcı kurumlara yönelik ilgisiyle, dinamik bir yatırım aracına dönüşmüştür.

Mevcut varlık portföyü, ilk hamle avantajlarıyla büyüme potansiyeli yüksek sektörler arasında yer alan ticari ve kruvaziyer liman işletmeciliği, elektrik üretimi, sıkıştırılmış doğalgaz satış ve dağıtımı, madencilik, gayrimenkul ve finansal hizmetleri içeriyor. GYH, sermayelerine ve yönetimlerine katılarak iştiraklerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim gibi önemli konularının idaresine ilişkin bir çatı görevi görmektedir.

Global Yatırım Holding hâlihazırda dört ana sektörde faaliyet göstermektedir: