Geçtiğimiz günlerde halka arz talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran Global Yatırım Holding'in iştiraki Naturelgaz'ın başvurusunun onaylanmasının ardından şirket, 25 - 26 Mart tarihleri arasında talep toplayacağını duyurdu. Boru hattı kullanmadan karasal sıkıştırılmış (CNG) ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) dağıtıcılığı yapan Naturelgaz'ın halka arzına ilişkin araştırmalarda bulunan yatırımcıların en merak ettiği konular arasında yer alan Naturelgaz halka arz lot sayısı | Naturelgaz halka arz Konsorsiyum üyeleri detaylarını biz de haberimizde derledik.

NATURELGAZ HALKA ARZ LOT SAYISI

Naturalgaz oransal olarak gerçekleşen dağıtımına 10.000TL yatıran yatırımcı yaklaşık olarak 132TL değerinde paya sahip oldu. Yaklaşık olarak aldığı lot sayısı 15 Lot hesabına geçti.

NATURELGAZ HALKA ARZ KONSORSİYUM ÜYELERİ

A1 Capital

Ahlatçı Yatırım

AK Yatırım

Alan Yatırım

Alternatif Yatırım

Anadolu Yatırım

Ata Yatırım

Bizim Menkul Değerler

Deniz Yatırım

Dinamik Menkul Değerler

Garanti Yatırım

Gedik Yatırım

Halk Yatırım

ICBC Turkey Yatırım

ING Menkul

InvestAZ Yatırım

İntegral Yatırım

Meksa Yatırım

Osmanlı Yatırım

Oyak Yatırım

Phillip Capital

Piramit Menkul Kıymetler

QNB Finans Yatırım

Strateji Menkul Değerler

Şeker YAtırım

Tacirler Yatırım

Tera Yatırım

Ünlü Menkul Değerler

Yapı Kredi Yatırım

Yatırım Finansman

Ziraat Yatırım

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG

"GLYHO" koduyla Borsa İstanbul’da işlem gören Global Yatırım Holding (GYH) faaliyet gösterdiği alanlarda yatırımlarını çeşitlendiren, aktif yatırım stratejileriyle hisse değerini en üst düzeye taşıma odaklı bir yatırım holdingdir. Grup kuruluş yılı olan 1990 yılından bu yana gelişmekte olan sektörlere ve geleneksel bankacılık dışı finansal hizmet sağlayıcı kurumlara yönelik ilgisiyle, dinamik bir yatırım aracına dönüşmüştür.

Mevcut varlık portföyü, ilk hamle avantajlarıyla büyüme potansiyeli yüksek sektörler arasında yer alan ticari ve kruvaziyer liman işletmeciliği, elektrik üretimi, sıkıştırılmış doğalgaz satış ve dağıtımı, madencilik, gayrimenkul ve finansal hizmetleri içeriyor. GYH, sermayelerine ve yönetimlerine katılarak iştiraklerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim gibi önemli konularının idaresine ilişkin bir çatı görevi görmektedir.

Global Yatırım Holding hâlihazırda dört ana sektörde faaliyet göstermektedir:

Liman İşletmeciliği: Kruvaziyer limanı ve ticari liman işletmesi

Kruvaziyer limanı ve ticari liman işletmesi Enerji: Yenilenebilir ve temiz enerji üretimi, sıkılaştırılmış doğal gaz dağıtımı ve satışı; yüksek verimli dağınık üretim sistemleri ve madencilik

Yenilenebilir ve temiz enerji üretimi, sıkılaştırılmış doğal gaz dağıtımı ve satışı; yüksek verimli dağınık üretim sistemleri ve madencilik Gayrimenkul: Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletilmesi

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletilmesi Finans: Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Önemli Bilgilendirme: Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.