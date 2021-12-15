Natürizm ne demek, TDK'ya göre Natürizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Natürizm ne demek? Natürizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi natürizm kelimesi. Peki natürizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre natürizm nedir, natürizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NATÜRİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Natürizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Natürizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre natürizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğacılık

