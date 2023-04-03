Nauris Nizinskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nauris Nizinskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nauris Nizinskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nauris Nizinskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nauris Nizinskis 6 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nauris Nizinskis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Nauris Nizinskis'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nauris Nizinskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nauris Nizinskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nauris Nizinskis şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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