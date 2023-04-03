Nauris Nizinskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nauris Nizinskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nauris Nizinskis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nauris Nizinskis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.