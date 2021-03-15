Nauru'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nauru'nun Bayrağı Nasıldır?

Nauru, resmî adıyla Nauru Cumhuriyeti ve eskiden Pleasant Adası olarak bilinen, Güney Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi. En yakın komşusu 300 kilometre doğusunda yer alan Kiribati'nin Banaba Adası'dır

Nauru'nun Başkenti?

“Yaren (de facto)[5]” şehri Nauru'nun başkentidir.

Nauru'nun Para Birimi Nedir?

“Avustralya Doları” Nauru'nun para birimidir.

Nauru'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Nauru'nun telefon alan kodu : + 674

Nauru'nun Türkçe Ülke Telaffuzu

Nauru

Nauru'nun Türkçe Başkent Telaffuzu

Yaren (de facto)[5]

Nauru'nun İngilizce Ülke Telaffuzu

Nauru

Nauru'nun İngilizce Başkent Telaffuzu

Yaren

Nauru'nun Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Naoero - Nauruo

Nauru'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce - Nauru dili

Nauru'nun Bayrağı Nasıldır?