Nauru'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nauru'nun Bayrağı Nasıldır?
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Nauru, resmî adıyla Nauru Cumhuriyeti ve eskiden Pleasant Adası olarak bilinen, Güney Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi. En yakın komşusu 300 kilometre doğusunda yer alan Kiribati'nin Banaba Adası'dır
Nauru'nun Başkenti?
“Yaren (de facto)[5]” şehri Nauru'nun başkentidir.
Nauru'nun Para Birimi Nedir?
“Avustralya Doları” Nauru'nun para birimidir.
Nauru'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Nauru'nun telefon alan kodu : + 674
Nauru'nun Türkçe Ülke Telaffuzu
Nauru
Nauru'nun Türkçe Başkent Telaffuzu
Yaren (de facto)[5]
Nauru'nun İngilizce Ülke Telaffuzu
Nauru
Nauru'nun İngilizce Başkent Telaffuzu
Yaren
Nauru'nun Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Naoero - Nauruo
Nauru'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce - Nauru dili