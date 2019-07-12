Navarro: Ticaret görüşmeleri konusunda medyaya güvenmeyin

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, ABD ve Çin arasındaki ticaret5 görüşmeleri ile ilgili oalrak medyaya güvenilmemesi gerektiğini ve ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Ticaret Temsilcisi Robertlightizer gibi yetkililerin açıklamalarının göz önüne alınması gerektiğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Navarro, "Yatırımcılara tavsiyem medya yerine yetkili ağızlardan yapılan açıklamalar dikkate alınmalı" dedi. Navarro ayrıca iki ülke arasındaki ticaret gerginliklerinin "sakin bir dönemden" geçtiğini söyleyerek görüşmelerin "iyi" geçmekte olduğunu ekledi.

DHA