Nawaf Al Boushail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Boushail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nawaf Al Boushail kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nawaf Al Boushail ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nawaf Al Boushail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Boushail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nawaf Al Boushail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Boushail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Al Boushail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nawaf Al Boushail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nawaf Al Boushail 16 Eylül 1999 tarihinde Qatif şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da نواف مشاري البوشل şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nawaf Al Boushail Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nawaf Al Boushail, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nawaf Al Boushail'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Nawaf Al Boushail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nawaf Al Boushail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nawaf Al Boushail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nawaf Al Boushail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Fateh

20 Ocak 2023 yılında Al-Nassr FC

Nawaf Al Boushail kimdir

Nawaf Al Boushail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nawaf Al Boushail şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nawaf Al Boushail Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 6 numaralı formasıyla 4 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U23 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nawaf Al Boushail nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Andre Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Fernando Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Fernando Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Fernando Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Fernando Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Marega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Marega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Marega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Marega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Lapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Lapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Lapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Lapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!