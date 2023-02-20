Nawaf Al Boushail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Boushail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Al Boushail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nawaf Al Boushail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nawaf Al Boushail 16 Eylül 1999 tarihinde Qatif şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da نواف مشاري البوشل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nawaf Al Boushail Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nawaf Al Boushail, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nawaf Al Boushail'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Nawaf Al Boushail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nawaf Al Boushail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nawaf Al Boushail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nawaf Al Boushail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Fateh

20 Ocak 2023 yılında Al-Nassr FC

Nawaf Al Boushail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nawaf Al Boushail şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nawaf Al Boushail Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 6 numaralı formasıyla 4 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U23 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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