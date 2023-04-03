Nawaf Hazazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Hazazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Hazazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nawaf Hazazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nawaf Hazazi 11 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nawaf Hazazi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ettifaq FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Nawaf Hazazi'nin Ettifaq FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nawaf Hazazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nawaf Hazazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nawaf Hazazi şuan Ettifaq FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.