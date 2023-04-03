Nawaf Saad Al Sahli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Saad Al Sahli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Saad Al Sahli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nawaf Saad Al Sahli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nawaf Saad Al Sahli 5 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nawaf Saad Al Sahli Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Raed U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Nawaf Saad Al Sahli'nin Al-Raed U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nawaf Saad Al Sahli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nawaf Saad Al Sahli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nawaf Saad Al Sahli şuan Al-Raed U23 takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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