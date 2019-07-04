Nayir ve Yüce'den Kırantepe'de inceleme

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kırantepe'de yamaç paraşütü sporunun yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Serdivan ilçesindeki alanda sporcular ve teknik heyetle bir araya gelen Nayir ve Yüce, faaliyetler hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Vali Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin marka değerleri arasında sporun özel bir yeri olduğunu, güreşte, futbolda olduğu kadar diğer dallarda da şehrin kendi varlığını ispatlamakla mükellef olduklarını söyledi.

Bölgede yaklaşık 13 senedir devam eden faaliyetlerin gelmiş olduğu noktanın çok güzel olduğuna değinen Vali Nayir, "Aynı anda yukarıda 20 tane paraşütü görebilmek bizler için de büyük bir zevkti. Sporun yükselen yıldızı olan dallarından birisi yamaç paraşütü. Büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. İlimizin buradaki bu ortamı da bu sporun yapılması için en emniyetli sahalardan bir tanesi. Hocalarımız bu işin eğitimini de burada en güzel şekilde veriyorlar. Buradaki faaliyet artışı ilimizin marka değerine katkı sağlayacaksa elbette hep beraber işin içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Nayir, uçuşlar sırasında havada iki paraşütün çarpıştığı ve sporcuların sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Rehber eşliğinde bölgede uçuş gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de her bireyin bu sporu yapmasını ve ilgilenmesini tavsiye ederek, sporun hiçbir riski olmadığını ve sadece büyük bir haz olduğunu kaydetti.

"Sakarya'yı, Türkiye'de Ölüdeniz'in önüne geçebilecek bir yamaç paraşütü olayını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diyen Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni bir spor dalını bünyesine kattığını ifade ederek, Kırantepe'deki uçuşların Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olacağını belirtti.

- "Gayet güzel bir şekilde iniş yaptık"

Uçuş sırasında çarpışan öğrenci pilotlardan Cihan Emre, eğitim aldıkları sırada talihsiz bir olay yaşadıklarını dile getirerek, "Her keyif aldığımız spor dalı içinde bu risk var. Önemli olan bu riskleri yönetebilmek. Doğru bir eğitim, bilinç de soğukkanlılıkla süreci yönettik. Havada talihsiz bir olay yaşadık. Hocalarımızın bize öğrettiği şekilde yedeklerimizi açarak gayet güzel bir şekilde iniş yaptık." şeklinde konuştu.

Diğer öğrenci Dilek Uçar da ufak bir kaza yaşadıklarını ancak herhangi bir sağlık sıkıntılarının olmadığını ifade etti.





Kaynak: AA