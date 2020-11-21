Naz Avseren kimdir? Kaç yaşında? Sinan Akçıl'ın yeni sevgilisi Naz Avseren mi? Instagram adresi

Naz Avseren kimdir? Sinan Akçıl'ın yeni sevgilisi Naz Avseren mi? Çocukluğundan beri müziğin içinde büyüyen Naz'ı geçtiğimiz dönemlerde Sinan Akçıl keşfetmişti. Ancak ikili hakkında bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Naz Avseren ve Sinan Akçıl yeni bir aşka yelken açtı. Peki Naz Avseren kimdir? Kaç yaşında? Sinan Akçıl'ın yeni sevgilisi Naz Avseren mi?

NAZ AVSEREN KİMDİR?

Naz Avseren 16 Ağustos 1999 doğumlu. 11 yıldır müzik yapan sanatçının aynı zamanda bir butiği bulunuyor. Aslan burcu olan Naz Avseren burcunun tüm özelliklerini taşıdığını da ifade ediyor.

NAZ AVSEREN VE SİNAN AKÇIL AŞK MI YAŞIYOR?

İddialara göre Akçıl’ın 2 ay önce bir beste verdiği Naz Avseren ve Sinan Akçıl aşk yaşamaya başladı.

İkilinin aşkını ele veren ise Sinan Akçıl’ın yeni evi Sapphire de çekilen bir fotoğrafı farklı versiyonları ile paylaşmaları oldu.