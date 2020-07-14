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  3. Naz Mila kalça dansıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

Naz Mila kalça dansıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçi sayısını katbekat arttıran Naz Mila, en son paylaştığı video ile tekrardan gündem oldu. Yaptığı dans figürlerini hesabında paylaşan Mila'nın bu seferki yaptığı kalça dansı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya hesabı instagram üzerinden #dance etiketiyle yeni bir video paylaşan Naz Mila, giydiği kıyafet ve yaptığı figürlerle tekrardan gündeme geldi. Sosyal medyada daima aktifliğini sürdüren Mila'nın bu videosu çokça beğeni ve yorum aldı.

Naz Mila iç çamaşırsız göğüs dansıyla yine nefesleri kesti!Naz Mila iç çamaşırsız göğüs dansıyla yine nefesleri kesti!

Naz Mila göğüs dansı ve giydiği kıyafetle gündemi salladı!Naz Mila göğüs dansı ve giydiği kıyafetle gündemi salladı!

Naz Mila göğüs dansıyla yeniden gündeme oturdu!Naz Mila göğüs dansıyla yeniden gündeme oturdu!

Naz Mila'nın göğüs dansı yürek hoplattı!Naz Mila'nın göğüs dansı yürek hoplattı!

 

14 Temmuz 2020 Salı 10:27

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