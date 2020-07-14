Naz Mila kalça dansıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçi sayısını katbekat arttıran Naz Mila, en son paylaştığı video ile tekrardan gündem oldu. Yaptığı dans figürlerini hesabında paylaşan Mila'nın bu seferki yaptığı kalça dansı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.