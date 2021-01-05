Naz Mila'nın küvet videosu nefesleri kesti!
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Naz Mila'nın son olarak paylaştığı küvet görüntüleri takipçilerinden çokça beğeni ve yorum aldı. Mila'nın küvette vakit geçirdiği o anlar kameraya anbean böyle kaydedildi.
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05 Ocak 2021 Salı 09:29
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