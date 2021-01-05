Naz Mila'nın küvet videosu nefesleri kesti!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Naz Mila'nın son olarak paylaştığı küvet görüntüleri takipçilerinden çokça beğeni ve yorum aldı. Mila'nın küvette vakit geçirdiği o anlar kameraya anbean böyle kaydedildi.