Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzellik Yarışması) finalinde yarışacak 20 aday belli oldu. Kimin seçileceğinin merakla beklediği bu yarışmadaki 20 güzel internet mecrasında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de Miss Turkey 2019'un yarışmacısı olan Naz Özdeğirmenci internette Naz Özdeğirmenci kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? diye arattık ve tüm detaylara haberimizde yer verdik.

NAZ ÖZDEĞİRMENCİ KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Naz Özdeğirmenci, Miss Turkey 2019 şimdiden kazananı diyebiliriz. 22 yaşında olan Naz Özdeğirmenci, Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi çeviribilim bölümü mezunudur.