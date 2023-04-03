Nazade Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazade Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazade Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazade Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazade Ahmed 19 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa,Komorlar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazade Ahmed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nazade Ahmed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nazade Ahmed'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nazade Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nazade Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nazade Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazade Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Kasım 2021 yılında Sassuolo U19

20 Temmuz 2022 yılında Angers SCO B

Nazade Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazade Ahmed şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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