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  3. Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecekti (2)

Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecekti (2)

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde tüfekle kalbinden vurularak öldürülen Nazan Can'ın (35) katil zarlısı Mehmet B. (46), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecekti (2)

TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde tüfekle kalbinden vurularak öldürülen Nazan Can'ın (35) katil zarlısı Mehmet B. (46), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen Mehmet B. (46), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA




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