Nazar Kasarda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazar Kasarda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazar Kasarda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nazar Kasarda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nazar Kasarda 27 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Касарда Назар Ігорович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nazar Kasarda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nazar Kasarda, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nazar Kasarda'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nazar Kasarda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nazar Kasarda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nazar Kasarda şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Karpaty Lviv (2018-2020), KZ DYuSSh Karpaty Lviv (2020-2021), Rukh Lviv (2021-2022)
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