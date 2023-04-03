Nazar Kasarda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazar Kasarda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nazar Kasarda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nazar Kasarda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.