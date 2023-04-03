Nazar Rusyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazar Rusyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazar Rusyak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nazar Rusyak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nazar Rusyak 10 Nisan 2004 tarihinde Prylbychi, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Русяк Назар Зіновійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nazar Rusyak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Nazar Rusyak, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Nazar Rusyak'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nazar Rusyak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nazar Rusyak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Karpaty
28 Eylül 2020 yılında Rukh Lviv U19
Nazar Rusyak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nazar Rusyak şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.
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