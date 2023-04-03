Nazar Rusyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazar Rusyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nazar Rusyak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nazar Rusyak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.