Nazareno Bazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazareno Bazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazareno Bazan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazareno Bazan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazareno Bazan 8 Mart 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nazareno Daniel Bazán Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazareno Bazan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Nazareno Bazan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Nazareno Bazan'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nazareno Bazan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nazareno Bazan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nazareno Bazan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazareno Bazan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vélez II

8 Ocak 2020 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2020 yılında Vélez II

1 Temmuz 2021 yılında Luqueño

31 Aralık 2021 yılında Vélez II

1 Ocak 2022 yılında Tristan Suarez

6 Haziran 2022 yılında Vélez II

9 Haziran 2022 yılında Almirante Brown

Nazareno Bazan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazareno Bazan şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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