Nazareno Diosquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazareno Diosquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazareno Diosquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nazareno Diosquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nazareno Diosquez 29 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nazareno Diosquez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Ferro Carril Oeste II futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste II takımına - tarihinde katılmıştır. Nazareno Diosquez'nin Club Ferro Carril Oeste II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nazareno Diosquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nazareno Diosquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nazareno Diosquez şuan Club Ferro Carril Oeste II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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