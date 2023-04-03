Nazareno Diosquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazareno Diosquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nazareno Diosquez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nazareno Diosquez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.