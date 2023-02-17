Nazareno Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazareno Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazareno Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazareno Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazareno Ferreyra 14 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazareno Ferreyra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nazareno Ferreyra, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına - tarihinde katılmıştır. Nazareno Ferreyra'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nazareno Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nazareno Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nazareno Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazareno Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazareno Ferreyra şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.