Nazareno Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazareno Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazareno Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazareno Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazareno Romero 26 Şubat 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nazareno Andrés Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazareno Romero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini dtsm yapmaktadır. Nazareno Romero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nazareno Romero'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nazareno Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nazareno Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nazareno Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazareno Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Vélez II

9 Şubat 2022 yılında Rosario Central

31 Aralık 2022 yılında Vélez II

2 Şubat 2023 yılında Ferro

31 Aralık 2023 yılında Vélez II

Nazareno Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazareno Romero şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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