Nazareno Solis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazareno Solis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazareno Solis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazareno Solis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazareno Solis 22 Nisan 1994 tarihinde Campana şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nazareno Damián Solís şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazareno Solis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Nazareno Solis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nazareno Solis'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nazareno Solis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nazareno_solis/

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Nazareno Solis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nazareno Solis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nazareno Solis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazareno Solis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2014 yılında Universidad B

31 Aralık 2014 yılında V.Dálmine II

10 Ocak 2016 yılında CA Talleres

22 Ağu 2016 yılında Boca Juniors

31 Ağu 2017 yılında Huracán

30 Haziran 2018 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2019 yılında Boca Juniors

2 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

30 Haziran 2020 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2020 yılında Boca Juniors II

8 Eylül 2020 yılında OFI Girit

30 Haziran 2021 yılında Boca Juniors II

9 Ocak 2022 yılında CA Alvarado

31 Aralık 2022 yılında Boca Juniors II

9 Ocak 2023 yılında Patronato

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Nazareno Solis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazareno Solis şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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