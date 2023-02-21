Nazariy Muravskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazariy Muravskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazariy Muravskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazariy Muravskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazariy Muravskyi 3 Şubat 2000 tarihinde Kashperivka, Zhytomyr Oblast şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Муравський Назарій Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazariy Muravskyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Nazariy Muravskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nazariy Muravskyi'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nazariy Muravskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nazariy Muravskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nazariy Muravskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazariy Muravskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar II

19 Şubat 2020 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar II

5 Şubat 2022 yılında PFK Lviv

Nazariy Muravskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazariy Muravskyi şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Nazariy Muravskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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